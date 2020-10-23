Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçına kilitlendi

Ahmet Dal, AA muhabirine, Kaan Kanak, Ömer Şişmanoğlu ve Oltan Karakullukçu'nun sakatlıkların devam ettiğini, yeterli kadroya sahip bir takım olduklarını ifade etti.
Futbolun öne çıkacağı bir karşılaşma seyretmeyi istediklerini belirten Dal, "Galatasaray maçına hazırız. Üç futbolcumuzda sakatlık var ama kadromuz geniş ve oyuncu havuzumuz yeterli. İzleyenlerin keyif alacağı ve sadece futbolun konuşulacağı bir karşılaşma olmasını istiyoruz." dedi.
Dal, sarı-kırmızılı takımla 3. kez karşılaşacaklarını anlatarak, "Erzurumspor'un kazanacağı bir maç olsun istiyoruz. Üç sezon üst üste şampiyonlukla Süper Lig'e yükseldiğimiz 2018-2019 sezonunda Galatasaray ile deplasmanda 1-0 kaybettiğimiz, evimizde de 1-1 berabere kaldığımız iki maç oynadık. Bu maçla Galatasaray'a karşı 3. maçımızı oynayacağız ve sahada kazanarak ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.
Milli maçlardan sonra Atakaş Hatayspor'da ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle bu takımla maç yapamadıklarını, sadece Trabzonspor ile hazırlık maçı oynadıklarını anımsatan Dal, şöyle konuştu:
"Hatayspor'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu şekilde ertelemeler sonrasında ara vermek, uzun süre maç yapmamak bazen dezavantajlı gözükse de biz bu süreçten kazançlı çıkmak istiyoruz. Bizim özel bir taraftarımız var. Evimizde ya da deplasmanda oynadığımız maçlar taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Pandemi nedeniyle onlardan uzağız fakat sağlıklı koşullar oluştuğunda onlarla buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz."
Ahmet Dal, 2018-2019 sezonundaki Galatasaray maçının saatinin tartışmalara neden olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"İki sezon önce Galatasaray'la oynadığımız maçın saatiyle ilgili çok şey yazıldı, çizildi. Ben o süreçte bir iletişimsizlik olduğu kanaatindeyim. O zaman Galatasaray şampiyonluk yolunda biz de düşmemeye oynarken bu maçlar hedef maçlarıydı. Gereksiz tansiyonun yükseldiğini düşünüyorum. Çok fazla üzerinde durmamak lazım, sonuçta oynandı ve bitti. Bu haftaya kadar TFF'nin açıkladığı programa göre bütün maçlarımızı gündüz oynarken bu hafta Galatasaray maçımız ilk gece maçımız olacak. Bu da yayıncı kuruluşun özellikle çok izlenen maçların akşam saatlerinde oynanmasını istemesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum."
- "Transferde iyi politika izledik"
Kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve transfer komitesinin transfer çalışmalarını özverili şekilde tamamladığını vurgulayan Dal, transferlerin takım ruhuna uygun şekilde yapıldığı ifade etti.
Basın sözcüsü Ahmet Dal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Transferlerdeki önceliğimiz oyuncuların kulüplerindeki davranışları, sporculukları, kişilikleri ve istikrarlı performanslarıydı. Maksimum katkı sağlayan ve takım ruhuna yatkın oyuncuları bünyemize katmaya çalıştık. Pandemi, ekonomik sıkıntılar, kulüplerin kadrolarını koruma politikaları gibi bizi zorlayan olumsuzluklara rağmen transferde iyi politika izledik. Öncelikle toplayabileceğimiz puanları toplayarak ligdeki konumumuzu sağlamlaştırıp keyifli futbol oynayan, sonrasında da farklı hedefler koyabilecek güzel bir takım olmak istiyoruz. İnşallah bu ligde kalıcı oluruz ve her zaman bu büyük camiaya yakışır mücadeleler içerisinde yer alırız."
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