Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erkan Sözeri ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.

Sözeri'nin sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı ve kendisinin de herhangi bir talepte bulunmadığının aktarıldığı açıklamada, "Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisi, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olmuştu.