Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında, mukavelesi sona eren 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Emrah Başsan ile sözleşme yenilendi.

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