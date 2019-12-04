04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında top sol kanada açıldı. Topla buluşan Sefa Akgün'ün ortasında, Sunu kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
17. dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında boşta kalan topu, Cüneyt Köz ağlarla buluşturdu: 1-1
İlk yarı, 1-1 tamamlandı.
55. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Bursaspor'un kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşun ardından geri gelen top, ceza sahasının önündeki Sunu'da kaldı. Sunu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
67. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Abdulcebrail Akbulut'un ortasında Pote topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1
83. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor skoru 4-1'e getirdi. Ev sahibi ekibin orta alandan kullandığı serbest atışta topla buluşan Pote, kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
89. dakikada Bursaspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan Emirhan Aydoğan'ın ortaladığı top, kafa vuruşunun ardından direğe çarparak Seleznov'un önünde kaldı. Kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kalan Seleznov, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-2
Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4-2 kazandı.
İki takım arasında 5. turun ikinci maçı, 19 Aralık Perşembe günü Bursa'da oynanacak.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 46 İbrahim Akdağ),Merthan Açıl (Dk. 46 Pote),Hasan Hatipoğlu, Abdulcebrail Akbulut, Mahamadou Ba, Osman Çelik, Hasan Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed, Sefa Akgün, Sunu (Dk. 76 Serdar Yıldırım)
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Atanasov, Seleznov, Aykut Akgün, Recep Aydın (Dk. 74 Ozan İsmail Koç),İsmail Çokçalış, Igor (Dk. 81 Batuhan Kör),Sedat Dursun (Dk. 72 Ali Akman),Rüştü Hanlı
Goller: Dk. 15 ve 55 Sunu, Dk. 67 ve 83 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 17 Cüneyt Köz, Dk. 89 Seleznov (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Rashad Muhammed, Dk. 90 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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