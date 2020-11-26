22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde yerde kalması nedeniyle hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hamroun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
44. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ankara Demirspor'un hızlı gelişen atağında Turan Yılmaz'ın arka direğe yaptığı ortada topa dokunan Süleyman Güneş, meşin yuvarlağı filelere göndererek, skoru eşitledi: 1-1.
47. dakikada Hamroun'un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Cenk Ahmet Alkılıç'ın vuruşundan, top önce kaleci Bahadır Han Güngördü'ye ardından direğe çarparak kornere çıktı.
80. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Serdar Eylik'in iki rakibinden sıyrılıp önünü boşaltarak yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 1-2.
89. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Teikeu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.
105. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Cenk Ahmet Alkılıç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hamroun'un havalandırdığı topa Oltan Karakullukçu vurmak isterken Kamil İçer'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hamroun kalecinin müdahalesine rağmen gol atmayı başardı ve takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmadan 3-2 üstün ayrıldı.
Karşılaşma öncesinde dün hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.
BB ERZURUMSPOR: 3 - ANKARA DEMİRSPOR: 2
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Abdullah Bora Özkara, Burak Cansız
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 72 Oltan Karakullukçu),Hamroun, Petrus Boumal, Emrah Başsan (Dk.120 Serdar Yıldırım),Leo (Dk. 46 Mücahit Albayrak),Sadiku (Dk. 101 Özgür Sert),Teikeu, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Hüseyin Güngör, Mustafa Kayabaşı (Dk. 81 Ahmet Sivri-Dk. 89 Kamil İçer),Süleyman Güneş, Hakan Turan, Ayberk Altan (Dk. 61 Hasan Küçcük),Ahmet Devret, Okan Eken (Dk. 61 Serdar Eylik),Rahmi Can Karadaş, Turan Yılmaz, Kerem Hakan Vapurluoğlu
Goller: Dk. 22 ve Dk. 105 (Penaltılardan) Hamroun, Dk. 89 Teikeu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 44 Süleyman Güneş, Dk. 80 Serdar Eylik (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 31 Teikeu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 71 Ahmet Devret, Dk. 96 Turan Yılmaz, Dk. 105 Kerem Hakan Vapurluoğlu (Ankara Demirspor)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!