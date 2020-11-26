22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde yerde kalması nedeniyle hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hamroun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

44. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ankara Demirspor'un hızlı gelişen atağında Turan Yılmaz'ın arka direğe yaptığı ortada topa dokunan Süleyman Güneş, meşin yuvarlağı filelere göndererek, skoru eşitledi: 1-1.

47. dakikada Hamroun'un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Cenk Ahmet Alkılıç'ın vuruşundan, top önce kaleci Bahadır Han Güngördü'ye ardından direğe çarparak kornere çıktı.

80. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Serdar Eylik'in iki rakibinden sıyrılıp önünü boşaltarak yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 1-2.

89. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Teikeu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

105. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Cenk Ahmet Alkılıç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hamroun'un havalandırdığı topa Oltan Karakullukçu vurmak isterken Kamil İçer'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hamroun kalecinin müdahalesine rağmen gol atmayı başardı ve takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmadan 3-2 üstün ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde dün hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

BB ERZURUMSPOR: 3 - ANKARA DEMİRSPOR: 2

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Abdullah Bora Özkara, Burak Cansız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 72 Oltan Karakullukçu),Hamroun, Petrus Boumal, Emrah Başsan (Dk.120 Serdar Yıldırım),Leo (Dk. 46 Mücahit Albayrak),Sadiku (Dk. 101 Özgür Sert),Teikeu, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Hüseyin Güngör, Mustafa Kayabaşı (Dk. 81 Ahmet Sivri-Dk. 89 Kamil İçer),Süleyman Güneş, Hakan Turan, Ayberk Altan (Dk. 61 Hasan Küçcük),Ahmet Devret, Okan Eken (Dk. 61 Serdar Eylik),Rahmi Can Karadaş, Turan Yılmaz, Kerem Hakan Vapurluoğlu

Goller: Dk. 22 ve Dk. 105 (Penaltılardan) Hamroun, Dk. 89 Teikeu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 44 Süleyman Güneş, Dk. 80 Serdar Eylik (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 31 Teikeu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 71 Ahmet Devret, Dk. 96 Turan Yılmaz, Dk. 105 Kerem Hakan Vapurluoğlu (Ankara Demirspor)