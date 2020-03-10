Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Scuk, Obertan, Mucahit Albayrak, Hasan Ayaroğlu (Dk. 57 Osman Çelik),Sissoko (Dk. 80 Pote),Hamroun, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 66 Emrah Başsan)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan (Dk. 23 Barış Başdaş),Ramazan Civelek (Dk. 86 Engin Bekdemir),Attamah, Zeki Yıldırım, Bülent Cevahir, Sabo, Jorquera, Ndao (Dk. 46 Darri),Sobiech

Goller: Dk. 44 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 78 ve 83 Sobiech, Dk. 80 Darri (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 90 Darri (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 59 Aykut Demir, Dk. 76 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 82 Jorquera, Dk. 90 Engin Bekdemir (Fatih Karagümrük)