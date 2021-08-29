Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Özcan Sultanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mucahit Albayrak, Estrela, Aykut Demir (Dk. 69 Eren Tozlu), Gökhan Alsan (Dk. 90 Gökhan Kardeş), Novikovas, Ahmet Canbaz (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Oltan Karakullukçu (Dk. 76 Özgür Sert)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Levent Ayçiçek, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Landel, Mulumba, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 82 Arb Manaj), Burak Süleyman (Dk. 60 Gökay Güney), Keny

Gol: Dk. 84 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Aykut Demir, Dk. 65 Novikovas, Dk. 86 Orhan Ovacıklı, Dk. 89 Mucahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)