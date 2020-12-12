Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 61 - Galatasaray: 92

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Aytuğ Etki, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 11, Meskonyte 8, Öykü Taşkın 10, Gülfer Tokatlı 4, Wallace 17, Ladin Özel, İlknur Yıldızhan 11

Galatasaray: Williams 16, Cansu Köksal 16, Pelin Derya Bilgiç 3, Holingsvorth 8, Hruscakova 14, Asena Yalçın 3, Simge Tokmak 2, Miray Balotu 2, Sude Yılmaz 2, Steinberga 5, Mısra Albayrak 9, Russell 12

1. Periyot: 17-30

Devre: 36-56

3. Periyot: 45-75