Sinema sektörü, tam bir bilinmezliğin ortasında. İzin çıkmasına rağmen büyük sinema grupları, gösterime çıkaracakları film olmadığı için salonları açmayacak. 3 Temmuz'dan itibaren sadece Anadolu'daki bazı küçük sinemalar ve AVM'lerin sahibi olduğu salonlar açılacak. Sektördeki sorun sadece büyük grupların sinema salonlarına açmayacak olması değil. Yapımcıların film çekmekte çekimser davranması, 2020 - 2021 sezonunun da kaybedilmesine yol açacak

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeni normalleşme süreci içinde 1 Temmuz'dan itibaren sinema salonları da açılmasına izin verildi.

Sinema salonlarının koronavirüs pandemisi nedeniyle 4 ay önce kapanması sonucu birçok filmin gösterimi yarım kalmış, birçok filmin gösterimi ise planlanan tarihlerde gerçekleşmemişti. Bunun sonucunda da sinema sektörün dinamiklerinde yerle bir olmuştu.

Sinema salonlarının açılmasına izin verildi verilmesine ama büyük gruplar kapılarını açmayı düşünmüyor.

Bunun başlıca nedeni gösterime girecek olan yeni filmin olmaması.

Mart - haziran döneminde gösterime girmesi planlanan filmler, izleyicinin sinema salonlarından uzak duracağı endişesiyle yapımcıları tarafından bu dönemde vizyona çıkarılmıyor.

Bu dönemde yeni ABD filminin de olmaması sinema salonları işletmecilerini 'Peki biz izleyiciye hangi filmleri sunacağız?' düşüncesine yönlendirdi.

Büyük gruplar salonlarını açmayacak ama özellikle Anadolu'daki bazı küçük sinemalar ve AVM'lerin sahibi olduğu salonlar 3 Temmuz'da eski filmlerle açılacak. Büyük gruplar ise sinema salonlarını ABD filmlerinin gösterime gireceği ağustosta açacak. O dönemde açılacak salon sayısı da kısıtlı olacak.

Sinema sektöründe sorun sadece sinema salonlarının bir süre daha kapalı olacak olması değil. Bir büyük sorun da yapımcıların önümüzdeki sezon için film çekmekte çekimser kalması.

İkinci koronavirüs dalgası olabileceği, bunun sonucunda da yeni filmlerini gösterime çıkamama endişesi, yapımcıları büyük bir endişeye yönlendirdi. Birçok yapımcı yeni sezon için film çekmeyecek. Bu durumda da 2020 - 2021 sezonu da kaybedilecek.

Görünen o ki koronavirüs salgını tamamen sona ermeden veya aşı bulunmadan sinema sektörünün içinde bulunduğu bilinmezlik sona ermeyecek.