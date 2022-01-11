Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Büyükelçi Serdar Kılıç Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

DHA'nın haberine göre, atamanın, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.