Büyükelçi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ı, Vatikan Devlet Nişanı ile taltif etti.
Başarı ve liyakatin tescili niteliğindeki Vatikan Devlet Nişanı'nın tevcihi, dün Papalık Sarayı'nda Vatikan Başbakan Vekili Başpiskopos Edgar Pena Parra'nın ev sahipliğindeki törenle yapıldı.
"Pius Nişanı" olarak adlandırılan Vatikan Devlet Nişanı ve beratının tevcih seremonisi, Papalık Sarayı'nın birinci katında yer alan Cübbe Salonu'nda Latince icra edildi.
Papa 9. Pius'un fermanıyla 1847'de ihdas olunan Pius Nişanı, o dönemden bu yana Papalar tarafından üst düzey yabancı devlet ve hükümet yetkilileri, ayrıca Vatikan nezdinde görev yapan büyükelçiler arasından belirlenen isimlere veriliyor.
Eski İspanya Kralı 1. Juan Carlos, Eski Belçika Kralı 2. Albert, Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, halihazırdaki İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Papalık tarafından kendilerine Vatikan Devlet Nişanı verilmiş isimler arasında yer alıyor.
Vatikan Başbakan Vekili Pena Parra başkanlığında düzenlenen törende, Büyükelçi Göktaş'ın yanı sıra Malezya, Bulgaristan, Fas, Slovenya, Senegal, Bosna-Hersek, Brezilya ve Kosta Rika'nın büyükelçileri de Vatikan Devlet Nişanı ile taltif edildi.
GÖKTAŞ'A İTALYA DEVLET NİŞANI DA VERİLMİŞTİ
Büyükelçi Göktaş, Aralık 2018'de İtalya Devlet Nişanı da almıştı. Göktaş, Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı olumlu katkılara istinaden İtalya Cumhurbaşkanlığınca "Commendatore" unvanıyla taltif edilmişti.
Büyükelçi Göktaş, 1990'da Vatikan Gregorius Üniversitesinde dinler tarihi alanında yüksek lisans için gittiği Roma'da uzun süre NTV’nin ve Anadolu Ajansının (AA) İtalya temsilciliğini yapmıştı.
2011'de Başbakanlık Basın Müşavirliği'ne atanmasının akabinde Türkiye'ye dönen Göktaş 8 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak çalışmıştı.
Göktaş, 22 Mart 2019'dan bu yana Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!