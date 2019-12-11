AA

Türkiye'deki elçilerin eşleri, Karadeniz mutfağını tanıtan bir yemek kursuna katıldılar.

Etkinliğe, Uluslararası Sağlık Derneği Başkanı Fulya Sağlık ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz ile birlikte başkent Ankara'da ev sahipliği yaptı.

Brezilya, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Letonya, Lüksemburg, Sırbistan, Kazakistan ve Çek Cumhuriyeti büyükelçilerinin eşleri mutfağa girdi ve hamaklı pilav, kuyumcu ve kızarmış hamsi yapmayı öğrendi. Katılımcılar ders sonunda pişirdikleri yemeği yediler.

Yemek hakkında konuşan Pakistan'ın Türkiye büyükelçisinin eşi Shaza Syrus, “Çok güzel. Çok lezzetli ve ilginç” diyerek

ülkelerinde küçük balıklara sahip olduklarını, ancak farklı bir şekilde tükettiklerini de sözlerine ekledi. Syrus, “Bu benim çocuklar için yeni yemeğim” dedi.

Letonya büyükelçisinin eşi Anta Spunde, “Aslında bütün yemeklerde hamsi (hamsi) severim. En sevdiğim balıklardan biri" diye konuştu.