Büyükelçi Esenli'den Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın iddialarına yanıt

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın oğlunu savaşa göndermektense barışı araması gerektiğini, o barışın da Ermeni güçlerinin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesiyle mümkün olacağını belirtti.
Esenli, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 9 Ekim'de İtalyan La Repubblica gazetesinde yayımlanan demecine cevaben, bir mektup gönderdi.
İtalyan gazetesi, Büyükelçi Esenli'nin mektubundan şu ifadeleri kullandı:
"Başbakan (Paşinyan),uluslararası düzeyde sempati uyandırmak için ülkesini bir 'kurban' olarak sunuyor. Ancak Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si, Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 4 kararının gösterdiği gibi 90’lı yıllardan beri Ermeni işgali altında.
Azerbaycan Ermeni topraklarında savaşmıyor, kendi toprağını saldırgandan korumaya çalışıyor. Bölgesel barışa sadece Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan geri çekilmesiyle varılabilir. Türkiye'nin, 1915 olayları için bir soruşturma komisyonu oluşturulması teklifi hala geçerlidir. Ermeni Başbakan, oğlunu savaş cephesine göndermektense, barışı aramalıdır. İtalya'nın da yer aldığı Minsk Grubu daha faal ve etkili bir rol yerine getirmelidir."
Bu arada, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Esenli'nin mektubunun tamamını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
La Repubblica gazetesinin, Esenli'nin mektubunu önemli ölçüde kısaltarak yayımlaması ise dikkati çekti.
Mektubun orijinal metninde yer alan; "Paşinyan, suçluluğunu örtbas etmek için ahlaki değerleri hiçe sayan yöntemlere başvurdu", "(Paşinyan) Olayları aktarırken tehlikeli biçimde 'seçici hafıza' kullanıyor", "Son gelişmeler, 12 Temmuz'da Tovuz'da başlayan ve temas hattı boyunca Ermeni silahlı kuvvetlerinin sık sık ateşkes ihlalleri ile devam eden Ermeni provokasyonlarının doruk noktasıydı", "1915 olaylarını, hukuken kabul edilmiş bir tanımı varmış gibi tanıtıyor", "Dini hassasiyetleri kışkırtmaktan çekinmiyor", "Ermenistan, BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarını hiçe sayarak statükoyu korumak ve işgalini güçlendirmek için uluslararası hukukla alay etmeye devam ediyor" ve "Uluslararası toplumun, sonuç odaklı müzakerelere iyi niyetle gidilebilmesi için Ermenistan'a baskı yapması gerekiyor" şeklindeki ifadelerine, İtalyan gazetesinin yer vermemesi göze çarptı.
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