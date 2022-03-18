Büyükelçi Bodnar: Fiziksel garanti istiyoruz

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Tarafların bir yandan müzakere masasında görüşmeleri sürerken diğer yandan barış planından söz ediliyor. Habertürk'ten Sena Alkan, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'a sıcak gelişmeler ışığında son durumu sordu:

Sayın Büyükelçi sahada bombalar devam ediyor. Diğer yandan müzakere diplomasisi kanalı hala açık. Bakan Çavuşoğlu dün Ukrayna Bakanı Kuleba ile görüştü. Önceki gün Moskova'yı ziyaret etmiş ve Lavrov'la da görüşmüştü. Çavuşoğlu'nun Kuleba'ya mesajı tam olarak neydi? Anlatabilir misiniz?

Bakan Çavuşoğlu'nun Moskova ve Lviv ziyaretlerini memnuniyetle karşılıyoruz.Bize burada en iyi seçenek olan iki taraf arasında iletişimin devam etmesi.Bunu yapabilen tek ülke Türkiye. Burada Rusların tutumuna aldığımız sinyaller sır değil. Tarafsızlık ve diğer konularda teklifleri var. Biz bunları değerlendirip açıklayacağız. Tutumumuz net ve anlaşılabilir. Rus birliklerinin gerçi çekilmesinde ısrarcıyız. Burada olay anlaşma sağlanması değil, Rus saldırılarına karşı direnişimiz başarıyla devam ediyor.

15 maddelik barış planının konuştuğu söyleniyor.Kuleba Ukrayna tarafının buna dahil edilmediğini söyledi. Hangi konuların değerlendirmeye alındığını söyler misiniz?



"BUNA BARIŞ PLANI DENİLEMEZ"

Kanaatimce bu plan tamamen sahtedir. Bizim tutumumuzla alakasızdır. Ruslar tarafından teklif edilmiştir büyük ihtimalle. Bizim teklifimiz gayet basit; ateşkes yapılsın, Rus kuvvetleri geri çekilsin. Bakan veya Devlet Başkanı düzeyinde diğer formatlar konuşulur. Bu planın Ukrayna'nın tutumuyla alakası yoktur, barış planı denilemez.

Peki tarafsızlık konusu konuşuluyor anladığımız üzere. Kremlin; İsveç, Avusturya tarzı bir tarafsızlık teklif ediyor. Ukrayna tarafı ise bu tarafsızlığın Ukrayna açısından bakılarak tanımlanmasını söylüyor. Siz ne tür bir tarafsızlık teklif ediyorsunuz?

Bu konu hala görüşmeye açık. Rusya'nın yeniden işgaline olanak tanıyacak tarafsızlığı kabul etmeyiz. Ukrayna 2016'da da tarafsız ülkeydi. Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinden bu yana Rus bombardımanı devam ediyor. Kesinlikle kuvvetli tarafsız olması lazım, güvenlik garantisi verilmesi lazım. Sadece kağıtta kalmayan fiziki konuma garantiler...

Tarihin tekerrür ettiğine şahit olmamak için güvenlik garantisi istediğinizi söylediniz. Dün Çavuşoğlu, toplu güvenlik anlaşmasını gündeme getirdi. BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Türkiye ve Almanya'nın dahil olacağı. Bunun kapsamı nedir? Güvenlik garantörü olarak bu ülkelerden beklentileriniz ne olur?

"FİZİKSEL GARANTİ İSTİYORUZ"

Bizler Batı üyeliğine başvurumuzu yaptırmıştık. Sadece caydırmak değil Rusya'dan koruma sağlanması için. Haklı olduğumuz ortaya çıktı. Şimdi devam eden savaş var. Bütün isteğimiz savaş sona ersin ve sonra Rusya'nın yeniden işgal etmeyeceği garantisi verilsin. Şu anda bizi devirmek istiyorlar, biz buna karşı koyuyoruz. Daimi 5 ülke gibi kağıt üzerinde kalacak plana hayır diyoruz. Fiziksel koruma getirecek garanti isteriz. Görüşmemiz bu şekildedir.

Bu ülkeler bunu nasıl garanti edebilir? Beklentiniz siyasi, mi savunma dahil askeri garanti mi?

Bize 1994'ten beri siyasi güvenceler verildi. O zaman nükleer potansiyelimizden vazgeçtik. Kağıt üzerinde Rusya ile imzaladığımız anlaşmalarda güvence verildi. Ama bunların hepsi inkar edildi. Bu işin kağıtta kalmaması gerekir.

Bu ülkeler Almanya, Türkiye ve Daimi üyeler fiziksel korumaya nasıl bakıyor?

Bu konu hala konuşuluyor. Kişisel kanaatim korunma için yeterli savunma sağlanması gerekir. Bu konuda net olalım. Rus askeri hala bizim toprağımızda, bunların geri çekilmesi lazım. Bunun fiziksel olarak nasıl yapılabileceği gündemimizdeki soru işaretidir

Rusya Kırım konusundan vazgeçmeyiz dedi. Donbas konusunda Ukrayna'nın ayrılıkçı gruplarla görüşmesi gerekir dedi. Siz Kırım ve Donbas'tan vazgeçmeye hazır mısınız?

Hayır! Konumuz bu değil. Biz toprak bütünlüğü ve Ukrayna'nın bağımsızlığında ısrarcıyız. Temel tutumumuz bu. Rusya 'Ukrayna'yı işgal etmeyiz, savaş başlatmayız' dediler. Düpedüz yalan söylediler. Dünyayı kandırmaya çalışıyorlar. Rusya'nın hataları tekrarlamaması için cezalandırılması gerekir.