Büyükelçi Aydın, Küresel Gazeteciler Konseyi üyelerini kabulünde konuştu:

AA

Büyükelçi Aydın, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyetini kabulde yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı’nda yıkılan ve yakılan Almanya’nın yeniden inşasına katkıda bulunan Türklerin Almanya’da yeterince takdir edilmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Almanya'daki ırkçı saldırıları da değerlendiren Aydın, Türklere ve yabancılara yönelik ilk saldırıların 1990'larda başladığını hatırlattı. Aydın, şöyle devam etti:

"Aşırı sağcı saldırılarda hayatlarını kaybedenler var. Almanya’nın birleşmesinden bu yana geçen 30 yılda 40’a yakın Türk kökenli insan aşırı sağcıların saldırılarında hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 gün önce Hanau'da aşırı sağcı teröristin iki nargile kahvehanesine ve bir büfeye düzenlediği saldırılarda 4’ü Türk kökenli 9 kişi katledildi. Artan saldırılar karşısında Alman yetkililer daha fazla önlem almaya başladı. Dün Almanya Şansölyesi Angela Merkel göçmen kurulu temsilcileriyle toplantı yaptı. Bu konuyla ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde bizlerle paylaşacak. Ayrıca buradaki ırkçılık, aşırı sağ, İslam düşmanlığı ile ilgilenecek hükümet görevlisinin atanması konusu da gündeme geldi."

- "Almanya Bahar Kalkanı Harekatı'na temkinli tepki veriyor"

Bir soru üzerine Bahar Kalkanı Harekatı’na Almanya’nın tepkisinin daha önceki 3 operasyona göre daha temkinli ve daha ölçülü olduğu cevabını veren Aydın, "Alman yetkililer verdiğimiz şehitlerle ilgili taziye mesajları iletiyor. Rusya’yı açıkça kınıyor ve eleştiriyorlar. Almanya hükümetinin bu tavrını olumlu görebiliriz. İlk defa bir güvenli bölgeden söz ediyorlar ama bu yeterli değil. Eğer müttefiksek, orada bir tehdit var. Bu tehdit sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor, bu yüzden birlikte hareket etmemiz lazım. Öncelikle, fiilen uyguladıkları silah ambargosunu kaldırmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de Büyükelçi Aydın’a KGK üyelerini kabul ettiği için teşekkür ederek, Türkiye ile Almanya’nın tarihten gelen dostluğunu vurguladı.

Dim, KGK’nin 8'i yabancı 42 gazeteciyle Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin devamı ve gelişimine büyük katkı sunacağına inancını dile getirdi.