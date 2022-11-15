DHA

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Diyarbakır'da özel maçta İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşma öncesinde Diyarbakır'a hareket etti. Yolculuk öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'da ilk kez bir milli maç oynanacağını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu bir dostluk maçı, önemli olan Diyarbakır'da ilk kez milli maç oynanacak. Özellikle devletimizin orada yapmış olduğu Avrupa standartlarında yapılmış bir stadyum var. Milli takımımız, Mart ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri grubundaki ilk maçını oynayacak. Genç ve yeni oyuncularımız var, bizim için çok önemli. Avrupa'nın en genç takımı. Bu takım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için önemli bir mücadele gösterecektir. Milli takımımız hocalarımızla birlikte çalışmalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ANADOLU'DA MAÇ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milli takım maçların Anadolu'da oynanması için bir çalışma başlattıklarını ifade eden Büyükekşi, "Hava durumu ve şehirlerin durumuna göre Anadolu'da maç yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin yaptığı 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç tadını tattırmak hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN SON MAÇI ÇEKYA OLACAK"

Gaziantep'te Çekya ile yapılacak hazırlık maçında hakem Cüneyt Çakır'ın jübile yapacağını ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi, "Cüneyt Çakır 5 dakika maç yönetecek ve jübile yapacak. Maçtan önce ona plaket vereceğiz. Cüneyt Çakır son yıllarda Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu başarılı hakemlerden bir tanesi. Bu zamana kadar bin 600'den fazla maç yönetti. Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yönetti. Avrupa'da onu bir yerlere getirmek için çaba göstereceğiz. Cüneyt hoca ile oturup konuşacağız eğer olursa federasyonda görev verebiliriz" şeklinde konuştu.

"HAKEMLERİMİZİ DEĞERLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'de ilk defa bir hakeme jübile yapılacağını ifade eden başkan Büyükekşi sözlerini şöyle noktaladı:

"Bundan sonra diğer hakemlerimiz için jübile maçları yapacağız. Onlara değer veriyoruz. Hakemlerimizi daha değerli hale getirmek istiyoruz. Her maçtan sonra hakemlerin konuşulmasını istenmiyoruz. Hakemlerin konuşulduğu değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sistem getirmek istiyoruz. Çünkü futbol göze hitap eden bir oyundur. Hakemlerin değil; futbolun, gollerin, taktiklerin konuşulduğu bir oyun sistemi olsun istiyoruz. Bu şekilde bir hareket yapıyoruz."