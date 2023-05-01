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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Ankara'da temaslarda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi; Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor ve Etimesgut Belediyespor kulüplerine ziyaretlerde bulundu

Giriş: 01.05.2023 - 22:02 | Güncelleme: ABONE OL
Büyükekşi Ankara'da temaslarda bulundu
AA

Büyükekşi ve federasyonun yönetim kurulu üyeleri, Akademi Projesi kapsamında Ankara Keçiörengücü Kulübünü ziyaret ederek, kulübün başkan vekili Mehmet Ali Kul ile bir araya geldi. Mehmet Ali Kul, Büyükekşi'ye yapımına geçen sene başlanan ve bu yıl tamamlanan tesisleri gezdirerek ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Başkan Büyükekşi, daha sonra Ankara Demirspor Tesisleri'ni ziyaret ederek teknik ekip ve altyapı oyuncularıyla bir araya geldi.

Büyükekşi ardından Ankaraspor Kulübünü ziyaret etti. Kulübün başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, TFF heyetine tesisler ve altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu üyelerinin son durağı ise Etimesgut Belediyespor oldu. Kulüp yöneticileri, teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelen TFF heyeti, yapılan çalışmalarla ilgili başkan Mesut Şahingöz'den bilgi aldı.

Takımların forma hediye ettiği Mehmet Büyükekşi, kulüp yönetimleri ve sporculara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

TFF heyeti gün içinde MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerine de ziyaretlerde bulunmuştu.

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