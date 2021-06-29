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Büyükçekmece’de sahibinin çalıştırmak istediği otomobilde patlama ve yangın

İstanbul Büyükçekmece’de sahibinin kapısını açıp binmek üzere olduğu otomobilin torpido kısmında patlama meydana geldi. Otomobilin sürücüsü uzaklaşıp canını kurtarırken, camları kırılan araçta çıkan yangın nedeniyle dumanlar yükseldi

29.06.2021 - 06:44 | Güncelleme: ABONE OL
Büyükçekmece’de sahibinin çalıştırmak istediği otomobilde patlama ve yangın
Sahibinin çalıştırmak istediği otomobil patladı!
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AA

Alınan bilgiye göre, otomobil alım satım işiyle uğraşan Ali Sevinç, Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Bolucan Sokak’ta bulunan evinin önünde park halindeki aracının kapı kilidini uzaktan kumandayla açtı.

Sevinç, daha sonra otomobile binmek üzere kapı kolunu tam çekip açtığı sırada araçta büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sevinç, otomobilden uzaklaşıp canını kurtarırken, camları kırılan araçta çıkan yangın nedeniyle dumanlar yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, hasar oluşan araçta incelemelerde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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