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        Haberler Gündem İstanbul Büyükçekmece’de motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece’de motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

        Büyükçekmece'de motosikletiyle tehlikeli şekilde yolculuk yapan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün motosiklet ilerlerken gidonu bırakarak ayağa kalktığı görülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:04
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        Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
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        Olay, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Çakmaklı yolu üzerinde meydana geldi.

        Sürücü Ahmet A.'nın motosikletiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atacak şekilde ilerlediği görüldü.

        Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü, motosiklet süratli şekilde seyir halindeyken gidonu bırakarak koltuğun üzerinde ayağa kalkıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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