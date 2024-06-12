Büyükçekmece’de motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Büyükçekmece'de motosikletiyle tehlikeli şekilde yolculuk yapan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün motosiklet ilerlerken gidonu bırakarak ayağa kalktığı görülüyor
Giriş: 12.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:04
Olay, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Çakmaklı yolu üzerinde meydana geldi.
Sürücü Ahmet A.'nın motosikletiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atacak şekilde ilerlediği görüldü.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü, motosiklet süratli şekilde seyir halindeyken gidonu bırakarak koltuğun üzerinde ayağa kalkıyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ