Büyükçekmece’de boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti - İSTANBUL

AA

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkartılan Nart'a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye gönderilerek, tedavi altına alınan Nart'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.Nart'ın cenazesi, hastane morgundan İBB aracına konularak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.