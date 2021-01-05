Büyükçekmece su kesintisi haberleri gün içerisinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İstanbul'un 6 ilçesinde 30 saatlik su kesintisi için geri sayım başladı. Su kesintisi yapılacak ilçelerden biri de Büyükçekmece... Peki, Büyükçekmece su kesintisi ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

BÜYÜKÇEKMECE'DE SU KESİNTİSİ

Büyükçekmece'de su kesintisi Karaağaç mahallesi'nde uygulanacak. 30 saatlik su kesintisi, 5 Ocak 2021 Salı günü 21.00'de başlayıp 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00'te sona erecek.