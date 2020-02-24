DHA

Büyükçekmece, Güzelce sahilinde sabah köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan bir kadın, sahilde hareketsiz halde yatan bir kadın görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 45 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin kadının vücudunda darp izlerine rastlanıldığı öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

"BAZI YERLERİNDE MORLUKLAR ÇİZİKLER VARDI"

İhbarda bulunan Dilek Alp , "Sabah deniz kenarında köpekleri gezdirirken, gördüm. Sonra yanına yaklaşınca suyun içinde gömüldüğünü üzerinde biraz kızarık ve çizik olduğunu gördüm. Hemen ekipleri aradım, geldiler gerekeni yapmaya çalışıyorlar. Bir kadın cesediydi. Memurların söylediğine göre yabancı uyrukluymuş. Bazı yerlerinde morluklar çizikler vardı. 45- 50 yaşlarında var" dedi.