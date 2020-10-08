Büyükçekmece'deki kağıt toplayıcılarına çalışma saati düzenlemesi

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede son zamanlarda mazgal, logar kapağı, mezarlık kapısı ve araçların park yapmasını engellenmek amacıyla monte edilen "baba" olarak tabir edilen demirlerin gece saatlerinde bazı kağıt toplayıcı ve hurdacılar tarafından sökülerek götürüldüğü tespit edildi.

Bu kişilere yönelik yasal işlem başlatılırken, Büyükçekmece Belediyesi de bu alanlarda faaliyet gösterenler için çalışma saati düzenlemesi başlattı. İlçede faaliyet gösteren kağıt toplayıcılarının, 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması kararlaştırıldı.

Belirlenen saatler dışında faaliyet gösteren kişilerin Büyükçekmece'de çalışmasına müsaade edilmeyecek.

Ayrıca, ilçe sınırları dahilinde kağıt toplayıcısı olarak çalışacak kişilerin kimlik bilgileri güncellenerek emniyet müdürlüğü ile paylaşılacak. Belirlenen çalışma saatlerine uymayanların ise faaliyetleri sonlandırılacak.