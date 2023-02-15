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Büyükçekmece'de riskli bina yıkımı başladı! Başkan Akgün: Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken İstanbul'da da belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Büyükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında deprem riski nedeniyle yeniden yapılacak 11 blokluk sitenin yıkım çalışmalarına başlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, bugüne kadar 35 bin konutu yenilediklerini, bugün de 11 blokun daha yıkıldığını belirterek, "Böylece 103 vatandaşımızı daha deprem sıkıntısından kurtarıyoruz. Büyükçekmece'de 2300 civarında yıkılması gereken bina kaldı. Son depremin ardından yeni bir karar aldık. Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz" dedi

Giriş: 15.02.2023 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
Büyükçekmece'de yıkım başladı! Akgün: Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz
AA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 11 blokluk sitenin yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken İstanbul'da da belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. AA'nın haberine göre, bu kapsamda Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyan yapıları yıkıyor.

"BUGÜNE KADAR 35 BİN KONUTU YENİLEDİK"

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Atatürk Mahallesi Soydan Sokak'ta 66 bağımsız bölümden oluşan 11 blokluk site yıkılarak, yerine depreme dayanıklı yeni binalar inşa edilecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yıkıma ilişkin yaptığı açıklamada, bugüne kadar 35 bin konutu yenilediklerini söyledi.

"BÜYÜKÇEKMECE'DE 2300 CİVARINDA YIKILMASI GEREKEN BİNA VAR"

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Bugün 11 blokun daha yıkıldığını dile getiren Akgül, "Böylece 103 vatandaşımızı daha deprem sıkıntısından kurtarıyoruz. 1999 depremi bize çok şeyleri hatırlattı. Geriye doğru giderek yapılmış binaların tamamını inceledik, incelemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece'de 2300 civarında yıkılması gereken bina kaldı." dedi.

"VATANDAŞIN KEYFİNİ BEKLEMEYECEĞİZ"

Son depremin ardından yeni bir karar aldıklarını ifade eden Akgün, "Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz. Kanunun bize vermiş olduğu yetkiye istinaden eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binaları eskisinden başlayarak, 2004'e kadar yapılan binaların hepsini yıkıyoruz. 'Vatandaş bize müracaat etsin, biz karotları aldıralım, yıktıralım' meselesine girmeyeceğiz. Karotları resen alacağız, resen yıkacağız ve ada bazında uygulama yaptırtacağız." değerlendirmesinde bulundu.

*Fotoğraf: DHA

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