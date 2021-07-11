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Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Büyükçekmece'de bir işyerinde asılı duran Türk bayrağının bir kadın tarafından yırtılarak yere atılması ve üstüne basılması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada İran uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Z.M.'yi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.