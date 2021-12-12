D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 NF 8824 plakalı TIR, sürücü İbrahim K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Bariyeri de yıkan TIR'ın bir kısmı alt taraftaki yan yola kayarken, diğer kısmı da D-100 kara yolunun kenarında asılı kaldı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik akışı D-100 kara yolunda yavaşlarken yan yol araç geçişine kapatıldı.

Ekiplerin, TIR'ı olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor.