Büyükçekmece'de tekme tokat yol verme kavgası
İstanbul Büyükçekmece'de bir otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine yumruk ve tekme attığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 05.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:07
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Büyükçekmece Mimaroba'da iki sürücü yol verme nedeniyle birbirine girdi.
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Dün akşam saatlerinde otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
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Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.
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Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri gelirken, motosiklet sürücüsünün ise uzaklaştığı görüldü.
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