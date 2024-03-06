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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de tarihi ahşap bina alev alev yandı

        Büyükçekmece'de tarihi ahşap bina alev alev yandı

        İstanbul Büyükçekmece'de metruk halde bulunan 3 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 02:57 Güncelleme: 06.03.2024 - 02:57
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        Tarihi ahşap bina yangında küle döndü
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        Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2. Caddesi'nde metruk halde bulunan 3 katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangında ölen ve yaralanan olmadı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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