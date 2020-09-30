Büyükçekmece'de "seçmen usulsüzlüğü" davası

AA

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca 3 müşteki de katıldı.

Mahkeme Başkanı, 20 müştekiye duruşmaya katılmaları için davetiye gönderildiğini söyledi.

Müştekiler Engin Okur, Vedat Öz ve Müslüm Batmaz, 2018 yılında ve 2019 yılının başlarında adres değişikliği yapmadıklarını, emniyete ifadeye çağırıldıktan sonra bu durumu öğrendiklerini, Büyükçekmece’de ikamet etmediklerini ve Nüfus Müdürlüğünde herhangi bir adres değişikliği formu imzalamadıklarını bildirdi.

Olay nedeniyle şikayetçi olduklarını ifade eden müştekiler, davaya katılmak istemediklerini beyan etti.

Sanıkların avukatları, eksikliklerin giderilmesini talep ederken cumhuriyet savcısı da dinlenmeyen müştekilerin dinlenilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen müştekilere yeniden davetiye çıkarılmasına ve sahte olduğu iddia edilen belgelerin heyet tarafından bir sonraki celse incelenmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının 17 Ocak 2019'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçe ekindeki listede Büyükçekmece sınırları içerisinde ikamet etmeyen bazı kişilerin ilçede kayıtlı göründüğünün belirtildiği anlatılıyor.

Adres taşıma yönündeki işlemlerin Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından yapıldığı, sanığın Büyükçekmece Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaparken yeni kimlik projesi kapsamında ilçe nüfus müdürlüğünde geçici olarak görevlendirildiği ve 12 Nisan 2017'de göreve başladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, soruşturmaya konu adreslerin bir kısmının boş, bir kısmının inşaat halinde olduğu, bazılarının ikamete uygun olmadığı, bazılarında ise başka kişilerin ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarılıyor.

İddianamede, 33 adresten 23'ünün arsa, 2'sinin çocuk parkı, birinin anaokulu, birinin hafriyat çalışması yapılan alan, birinin ahır, ikisinin tır garajı, ikisinin iş yeri, birinin ise sokaktan girişi bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, "İkamete uygun olmadığı tespit edilen 33 adreste toplam 249 kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu kişilerden 155'inin 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarının bulunduğu, 124'ünün oy kullandığı, 56'sının seçimler öncesinde Büyükçekmece'ye adres nakli yaptırdıkları, seçmen listelerinin kesinleşmesinin veya seçimlerin yapılmasının ardından eski adreslerine tekrar adres nakli yaptırdıkları, 56 kişiden 29'unun seçimlerde oy kullandığı anlaşılmıştır." bilgisi yer alıyor.

Veri girişi, adresler üzerinde değişiklik ve düzeltme yapma yetkisi ile görevinin Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait olduğu, gerçekte var olmayan, bina bulunmayan ya da ikamete elverişli yapı bulunmayan adreslere ilişkin numarataj işlemler bakımından belediye tarafından gerekli güncellemelerin yapılmadığı, bu nedenle adreslerin ikamet kaydı yapılabilir adresler olarak görüldüğü, bu adreslerin çoğuna sanık Samanlı tarafından ikamet kaydı yapıldığı ifade edilen iddianamede, 6 sanığın imar ve şehircilik müdürlüğünde görev yaptığı anlatılıyor.

Adres taşıma işlemleri yapılan kişilerin bilgileri dışında adreslerinin taşındığı belirtilen iddianamede, sahte adres beyan formalarının sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından düzenlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Samanlı'nın eylemlerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı, Adem Yazır, Nuraydın Sak, Başak Sancar, Mehmet Başaran’ın yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, 7 sanığın da kooperatifte çalıştıkları, bu kooperatifte çalışan bazı bilgi ve talepleri dışında kimlik bilgilerini aldıkları ve Samanlı’ya ilettikleri bildiriliyor.

İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı’nın "zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik" ve "seçme yeterliliği olmayanları seçmen kütüğüne kayıt ettirme", "seçmen listesini sahte olarak tanzim etme, bozma, çalma veya yok etme" suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

,Aleyna Sevim