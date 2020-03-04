04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor - İSTANBUL
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yıkımdan görüntüler- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün açıklamaları
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor- Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk taşıyan 2 bina daha yıkılıyor- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:- "Olası büyük İstanbul depremine karşı hazırlanmak en asli görevimizdir" Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk teşkil eden 2 binanın daha yıkımına başlandı.Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'nde bulunan 27 daireden oluşan 2 bina, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükçekmece'de deprem hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.İstanbul'u çok yakından ilgilendiren, derinden etkileyecek depremin kapıda olduğunu ifade eden Akgün, "39 ilçe belediye başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte hiç zaman kaybetmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı da arkamıza alarak olası büyük İstanbul depremine karşı hazırlanmak en asli görevimizdir." dedi.Akgün, İstanbul halkının kendilerini iş başına getirdiğini dile getirerek, aradan yaklaşık 1 yıl geçtiğini belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini de özellikle İstanbul'un depreme hazırlığıyla ilgili göreve davet ettiğini ifade eden Akgün, şöyle devam etti:"39 ilçe meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi İstanbul'un olası depremde alabileceği hasarı göz önünde bulundurarak ne kadar büyük etki altında olduğumuzu, nasıl etkileneceğimizi biliyoruz. Bu gerçekler doğrultusunda zaman kaybetmeden İstanbul'la ilgili her türlü hazırlığı yapmak durumundayız. Toplanma noktasından, Büyükçekmece'deki tehlikeli binaların yıkılıp yeniden yapılması, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların hızlandırılması, bütün görevimizin bu olması gerektiğini düşünüyorum ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu konuda yavan kaldığını, fazla yol kat edemediklerini düşünüyorum."Akgün, Türkiye'nin en uzun süreli belediyecisi ve belediye başkanı olduğunu söyleyerek, "Büyükçekmece'de 1999 depreminden sonra uyandık. Aşağı yukarı kentsel dönüşümümüzün büyük bir kısmını tamamladık. Büyükşehir Belediye Meclisi önümüzü açarsa Kumburgaz sahillerindeki tehlikeli yapılarımızı da bir an önce kentsel dönüşüme tabi tutarak oradaki vatandaşlarımızın da can ve mal güvenliğini almak için gayret içerisindeyiz. Önümüzdeki meclis toplantılarında bunu özellikle dile getireceğiz." diye konuştu.Her kentsel dönüşümle ilgili yaptıkları yıkımları basın ve teknik heyetiyle yerinde izlediklerini ifade eden Akgün, "Her yıkım bölgesinde mutlaka 15-20 mühendis arkadaşımla beraber oluyorum. Bu esasında bir atölye dersidir, çalışmasıdır." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!