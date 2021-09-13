Büyükçekmece'de risk taşıyan 3 bina yıkıldı

AA

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremde hasar gören Atatürk Mahallesi'ndeki 45 yıllık 4'er katlı yapılar, belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Bina sakinleri, güvenli konutlarda yaşayacak olmalarının mutluluğuyla yıkımı davul zurna ile kutladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de teknik ekibiyle birlikte yıkım çalışmalarını takip etti.

Burada konuşan Akgün, dönüşüm yaptıkları konut ve iş yeri sayısının 37 bin 500'ü geçtiğini, bugün ilçenin en önemli caddesi Albatros'a giden Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 3 bloku daha yıktıklarını, denize yakın olduğu için burayı çok önemsediklerini kaydetti.

Akgün, esas sorunlarının Kumburgaz sahilindeki bloklar olduğunu, onların da yıkılıp yenilenmesi için konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine ileteceklerini aktararak, "Her parti grubuna yönlendireceğiz. Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Güzelce imar planlarının bir an önce bitirilip önümüze konulmasını rica edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yıkılan konut sakinlerinden Ahu Gündoğdu da 15 yıldır Büyükçekmece'de yaşadığını, 45 yıllık binaların yeni bir çehre ile doğal afetlere karşı daha sağlam şekilde yapılacağını belirtti.

Gündoğdu, eski ve depreme uygun olmayan yapıların hızla yenilenmesi gerektiğinin altını çizerek, kentsel dönüşüm çalışmaları için belediyeye teşekkür etti.