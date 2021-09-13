Büyükçekmece'de risk taşıyan 3 bina yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremde hasar gören Atatürk Mahallesi'ndeki 45 yıllık 4'er katlı yapılar, belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Bina sakinleri, güvenli konutlarda yaşayacak olmalarının mutluluğuyla yıkımı davul zurna ile kutladı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de teknik ekibiyle birlikte yıkım çalışmalarını takip etti.
Burada konuşan Akgün, dönüşüm yaptıkları konut ve iş yeri sayısının 37 bin 500'ü geçtiğini, bugün ilçenin en önemli caddesi Albatros'a giden Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 3 bloku daha yıktıklarını, denize yakın olduğu için burayı çok önemsediklerini kaydetti.
Akgün, esas sorunlarının Kumburgaz sahilindeki bloklar olduğunu, onların da yıkılıp yenilenmesi için konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine ileteceklerini aktararak, "Her parti grubuna yönlendireceğiz. Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Güzelce imar planlarının bir an önce bitirilip önümüze konulmasını rica edeceğiz." ifadesini kullandı.
Yıkılan konut sakinlerinden Ahu Gündoğdu da 15 yıldır Büyükçekmece'de yaşadığını, 45 yıllık binaların yeni bir çehre ile doğal afetlere karşı daha sağlam şekilde yapılacağını belirtti.
Gündoğdu, eski ve depreme uygun olmayan yapıların hızla yenilenmesi gerektiğinin altını çizerek, kentsel dönüşüm çalışmaları için belediyeye teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!