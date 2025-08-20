Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 04:14 Güncelleme: 20.08.2025 - 04:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Büyükçekmece ilçesi Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi'nde Emre Vural idaresindeki otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlayda Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada yaralanan biri yabancı uyruklu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Büyükçekmece
        #istanbul
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Habertürk Anasayfa