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        Haberler Gündem İstanbul Büyükçekmece'de kayan İETT otobüsü kara yolunu kapattı - Güncel haberler

        Büyükçekmece'de kayan İETT otobüsü kara yolunu kapattı

        Büyükçekmece'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kayarak yan yola girerken bir kısmı kapanan kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:05
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        Kayan İETT otobüsü kara yolunu kapattı
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        D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde Ankara istikametinde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü S.Y, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Geriye doğru kayan otobüsün bir kısmı yan yola girerken, bir kısmı da D-100 kara yolunu kapattı.

        Otobüsteki yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. Yaralının kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

        İETT otobüsünün bir kısmının çekilmesinin ardından D-100 kara yolundaki trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı.

        Ekipler otobüsü kaldırma çalışması başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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