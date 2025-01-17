Büyükçekmece'de kaçak yapılar yıkıldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilçenin Hürriyet Mahallesi, Kararağaç Mahallesi ve Eskice köyü mevkisinde imarsız ve kaçak inşa edilmek istenen 33 yapıyı tespit etti.

İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından polis ve zabıta gözetiminde yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

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Konuya ilişkin olarak Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz" denildi.