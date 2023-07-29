Büyükçekmece'de ıslak mendil fabrikasında yangın
İstanbul Büyükçekmece'de ıslak mendil fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan fabrikada maddi hasar meydana geldi
Büyükçekmece'de ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
AA'nın haberine göre; Celaliye Mahallesi Kudanlı Sokak'ta ıslak mendil üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.