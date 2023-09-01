Bal üreticisi Selahattin Kızılkaya ise "Büyükçekmece Belediye başkanımızın verdiği destekle aldığımız eğitim bize arıcılığa yönelik bir katkı sağladı. Gördüğünüz bu alanda arıcılık yapmamız için de imkan verdiler. Keşke her belediye böyle bir destek verse de hem insanlara hem topluma hem de doğaya faydalı bir işler yapılsa. Bal sağımı yaptık, yapıyoruz. Propolis, polen ve arı sütünün nasıl üretildiğini gördük. Üretim yaptığımız için çok mutluyuz. Doğamızı kaybetmeyelim. Arıcılığı kaybetmeyelim. Boş arazilerimiz var. Çok kıymetli yerlerimiz var. Sırf betonlaşmayla değil de üretime destek veren belediye başkanlarımızla, bu işi bilen arkadaşlarla yürütebiliriz" diye konuştu.