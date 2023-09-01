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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Büyükçekmece'de Tarım Akademisi ilk hasat gerçekleşti

        Büyükçekmece'de ilk hasat gerçekleşti: 60 kovandan 350 kilo

        İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akademisi'nde Arı Yetiştiriciliği eğitimi alan üreticiler ilk bal hasadını gerçekleştirdi. Bakımı yapılan 60 kovandan yaklaşık 350 kilogram bal elde edildi. Üretilen temiz tarımsal ürünlerin tüketiciye aracısız ve güvenli ulaşmasının sağlanması için de Büyükçekmece Tarım Market raflarında ürünler satışa sunuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:02
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        • 1

          Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akademisi'nde verilen Arı Yetiştiriciliği eğitimiyle arıcılık teşvik edilirken bölgeye arı üssü kuruldu. Arı yetiştiriciliği eğitimi alan 120 kişiden 30'u ilçede aktif olarak arıcılık yapmaya başladı. Gerçekleşen bal hasadında arılardan ilk ürünler elde edildi. Bal sağımının yanı sıra polen ve propolis gibi arı ürünleri de üretildi.

        • 2

          Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce bakımı yapılan 60 kovandan yaklaşık 350 kilogram bal elde edildi. Üretilen temiz tarımsal ürünlerin tüketiciye aracısız ve güvenli ulaşmasının sağlanması için de Büyükçekmece Tarım Market raflarında ürünler satışa sunuldu.

        • 3

          Bal hasadına katılan Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Gözde Göçmen Öztürk, "Bugün buraya bal sağımı için geldik. Arıcılarımız ile birlikte bal sağımı yapacağız. Bölgemizdeki arıcılarımız tarım akademimizden arıcılık eğitimleri aldı. Bilimsel ve teknik tarım arıcılık yapımını öğrendiler ve burada da bugün üretim yaptılar. Bereketli hasatlar diliyorum" dedi.

        • 4

          Bal üreticisi Selahattin Kızılkaya ise "Büyükçekmece Belediye başkanımızın verdiği destekle aldığımız eğitim bize arıcılığa yönelik bir katkı sağladı. Gördüğünüz bu alanda arıcılık yapmamız için de imkan verdiler. Keşke her belediye böyle bir destek verse de hem insanlara hem topluma hem de doğaya faydalı bir işler yapılsa. Bal sağımı yaptık, yapıyoruz. Propolis, polen ve arı sütünün nasıl üretildiğini gördük. Üretim yaptığımız için çok mutluyuz. Doğamızı kaybetmeyelim. Arıcılığı kaybetmeyelim. Boş arazilerimiz var. Çok kıymetli yerlerimiz var. Sırf betonlaşmayla değil de üretime destek veren belediye başkanlarımızla, bu işi bilen arkadaşlarla yürütebiliriz" diye konuştu.

        • 5

          Kumburgaz Mahallesi'nde gerçekleşen bal hasadına Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive, Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Gözde Göçmen Öztürk ve arı üreticileri katıldı.

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