Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü - Belediye Başkanı Hasan Akgün - İSTANBUL

AA

Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarılarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gazetecilere açıklamada bulundu.