Büyükçekmece'de bisiklet hediyeli sıfır atık projesi

İHA

İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi, "2022 Ekoloji Yılı" kapsamında "Hedef Sıfır Atık-Sıfır Emisyon" projesini başlattı.

Çevreyi koruyan ve iyileştiren tüm faaliyetlere hız veren Büyükçekmece Belediyesi, proje kapsamında 1 Nisan 2022 tarihine kadar ambalaj atıkları, atık pilleri, elektronik atıkları ve bitkisel atık yağları kaynağında ayrı toplayarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim eden ve en çok atık toplayan 100 çocuğa toplamda 100 bisiklet hediye edecek.

"Hedef Sıfır Atık-Sıfır Emisyon" sloganıyla yola çıkan Büyükçekmece Belediyesi, bu proje ile hem geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılarak 'Sıfır Atık' çalışmalarının yaygınlaştırılması hem de bisiklet kullanımını destekleyerek fosil yakıt kullanılmayan ulaşım araçlarını teşvik ederek "Sıfır Emisyon" kavramının gündeme getirilmesini amaçlıyor.