Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Büyükçekmece'de şüpheli ölüm ihbarı üzerine polis, Fatih Mahallesi Kordonboyu caddesi üzerinde bulunan bir otele gitti. Otelin 110 numaralı odasında biri kadın iki kişinin cesedi bulundu.

SİLAH VE BOŞ KOVANLAR VAR

Yapılan araştırmada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Cesedi bulunan kişilerin Osman Turan ve Gülnihal Kurum adlı kişiler çıktı. Olay yerinde yapılan incelemede bir silah bulundu. Ve olay yerinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu. Polis kayıtlarında şüpheli ölüm olarak giren olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.