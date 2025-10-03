İSKİ verilerine göre yüzde 28.1'lik doluluk oranı son 10 ayın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Geçen nisan ayında barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 81.23 olarak ölçülmüştü. Son on yıllık ortalamalara bakıldığında ise en düşük ikinci değer olduğu belirtildi. 2023 Ekim ayında doluluk oranı yüzde 23.31 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının Ekim ayında ise doluluk ortalaması yüzde 66.81'di.