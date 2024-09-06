Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonuna ilişkin davada ara karar açıklandı

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar ile avukatlarının savunmaları alındı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyaya ilişkin eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 14 mağdur, 6 müşteki, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.

Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 640 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.