Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor, Frutti Extra Cup turnuvasının yarı finalinde Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde etkili olan Frutti Extra Bursaspor, ilk çeyreği 29-23 önde bitirdi. İkinci çeyrekte baskılı oyunu devam ettiren yeşil beyazlı ekip, ilk yarıyı 54-43 önde kapattı.

Üçüncü periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Bursa ekibi, son çeyreğe 63-56´lık skorla üstün gitti. Son çeyrekte iyi oyununu sürdüren yeşil-beyazlılar, sahadan 83-73 galip ayrıldı.

Turnuvanın finalinde Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.