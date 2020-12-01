Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 12, Anderson 25, Ömer Utku Al 5, Eldridge 11, Oliver 12, Farrell 21, Enes Berkay Taşkıran 2, Burak Eşlik, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Mert Celep 3

Fenerbahçe Beko: Brown 21, Vesely 16, Ali Muhammed 9, Pierre 5, Eddie 17, Ahmet Düverioğlu 8, Ulanovas, Melih Mahmutoğlu 3, Kenan Sipahi 12

1. Periyot: 28-29

Devre: 47-49

3. Periyot: 70-67

Normal süre: 82-82