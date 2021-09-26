Büyükçekmece Basketbol: 87 - Galatasaray Nef: 95

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Burak Yılmaz

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 36, White 7, Bruinsma 12, Enes Berkay Taşkıran 14, Herun 5, Caner Erdeniz 2, Deniz Kılıçlı 2, Mustafa Kurtuldum 6, Fırat Alemdaroğlu, Kadir Bayram 3

Galatasaray Nef: Dee Bost 12, Trimble 24, Göksenin Köksal, Blackshear 15, Kravish 10, Purcell 12, Sadık Emir Kabaca 12, Okben Ulubay 5, Ege Arar, Eray Akdoğan 5

1. Periyot: 30-32

Devre: 45-51

3. Periyot: 71-73

Çekişmeli başlayan maçta ilk çeyreği 32-30 üstün geçen Galatasaray Nef, Dee Bost ve Trimble ile oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 51-45 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Büyükçekmece Basketbol oyuna dengelemeye çalışırken, sarı-kırmızılı takım son çeyreğe de 73-71 üstün girdi.

Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Nef, müsabakadan 95-87 galip ayrıldı.