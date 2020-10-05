Büyükçekmece, Azerbaycan'ın Terter kenti ile kardeş şehir oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı birinci oturumunu gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin gündemini Azerbaycan oluşturdu.
Belediye Başkanı Hasan Akgün ve mecliste grubu bulunan partiler, Ermenistan'ı sert bir dille kınadı.
Akgün, mecliste yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye arasında derin bağlar bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti adaletsizliğin karşısında haksızlığa uğrayanların her zaman yanında olmuştur. Allah Azerbaycan ordusunu muzaffer etsin. Bütün devletiyle, milletiyle ayaklanmış durumda. Kararlılıklarını ortaya koymuşlar. Birleşmiş Milletler'in kararlarından ve uluslararası hukuktan almış olduğu güç ve kararla kendi topraklarını 30 sene sonra kurtarma kararlılığı içerisinde muzaffer bir şekilde yürüyorlar. Allah kılıçlarını keskin, top mermilerini isabetli etsin."
CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış da Ermenistan'ı kınayarak, "Sonuna kadar Azerbaycan'ın haklı davasında yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Ermenistan'ın da bu alçakça saldırılarını durdurmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanı Okan Gülkoku da Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ermeni tarafı bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmeli. Aklıselim ve hukukun yolunu seçmelidir. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." değerlendirmesini yaptı.
MHP Grup Başkanvekili İdris Doğan ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkalp Beyaz da yaptıkları konuşmada Ermeni saldırısını kınadıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından meclis gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündemin birinci maddesi olan Büyükçekmece ile Terter şehrinin kardeş şehir olma teklifi oybirliğiyle kabul edildi.
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