ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol, ağırladığı OGM Ormanspor'u 89-82 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Ozan Çakar

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 26, Burak Eşlik 3, Anderson, Farrell 25, Oliver 16, Ömer Utku Al 5, Ahmet Can Duran 2, Eldridge 10, Mert Celep 2

OGM Ormanspor: Holloway 23, İsmil Yiğit Yüceer, Hagins 14, Kikanovic 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Kidd 16, Hardy 5, Erol Can Çinko 3, Cevher Özer 10

1. Periyot: 32-19

Devre: 54-43

3. Periyot: 66-68

Maç sonucu: 89-82