Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.988,38 %0,43
        DOLAR 30,6838 %0,25
        EURO 33,0991 %0,16
        ALTIN 2.006,95 %0,37
        FAİZ 42,79 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,41 %0,83
        BITCOIN 46.210,00 %1,94
        GBP/TRY 38,7532 %0,19
        EUR/USD 1,0777 %-0,01
        BRENT 81,50 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 3.281,37 %0,37
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Büyükbaş ve küçükbaş sayısı azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Büyükbaş ve küçükbaş sayısı azaldı

        TÜİK'in 2023 yılına dair açıkladığı 'Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre; 1 yılda büyükbaş hayvan sayısı yüzde 2,6, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 6,9 azaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükbaş ve küçükbaş sayısı azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bin baş oldu

        Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,9 azalarak 161 bin 749 baş oldu.

        Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu

        Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.

        YAŞ İPEK KOZASI ÜRETİMİ ARTTI, BAL ÜRETİMİ AZALDI

        Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.

        Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        Habertürk Anasayfa