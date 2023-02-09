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Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı azaldı

Büyükbaş hayvan sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalışla 17 milyon 24 bine, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 2,2 düşüşle 56 milyon 266 bine geriledi

Giriş: 09.02.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı azaldı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 azalarak 17 milyon 24 bine düştü. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 5,6 azalışla 16 milyon 852 bin, manda sayısı da yüzde 7,4 gerileyerek 171 bin 835 oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 56 milyon 266 bin olarak hesaplandı. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 1,1 düşerek 44 milyon 688 bin, keçi sayısı ise yüzde 6,2 gerileyerek 11 milyon 578 bin baş oldu.

YAPAĞI, KIL, TİFTİK VE YAŞ İPEK KOZASI ÜRETİMİ AZALDI, BAL ÜRETİMİ ARTTI

Yapağı üretimi 2022'de yıllık bazda yüzde 1,2 azalarak 84 bin 885 tona, kıl üretimi yüzde 4,6 düşerek 6 bin 393 tona, tiftik üretimi ise yüzde 10,9 gerileyerek 417 tona indi.

Bal üretimi bu dönemler itibarıyla yüzde 22,8 artarak 118 bin 297 ton oldu.

İpek böcekçiliği yapan köy sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15,9 azalarak 559'a geriledi. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 12,9 düştü ve 1761 olarak kayıtlara geçti.

Açılan tohum kutusu sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 7,5 azalışla 5 bin 577 adet olarak kayıtlara geçti. Yaş ipek kozası üretimi ise aynı dönemde yüzde 10 gerileyerek 69 ton oldu.

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