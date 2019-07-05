ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, "İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaşın kesileceğini düşünüyoruz. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olacağını öngörüyoruz. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak"

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- "Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanması öngörülüyor. Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor"

- "Hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyeleri inmesi mümkün olacaktır"

- "Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon dolaylarında da küçükbaş hayvan kesiliyor. Halihazırda Türkiye'nin yeterli stoku var, mevcut hayvan varlığı fazlasıyla yeterli"

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