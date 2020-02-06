06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),2019 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüze 3.8 artarak 17 milyon 872 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlardan sığır sayısı aynı dönemde yüzde 3.8 yükselişle 17 milyon 688 bin olurken, manda sayısı yüzde 3.2 artarak 184 bin 192'ye çıktı.
Küçükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5.1 artarak 48 milyon 481 bin olarak kayıtlara geçti. Küçükbaş hayvanlardan koyun sayısı söz konusu dönemde yüzde 5.9 artış kaydetti ve 37 milyon 276 bin oldu. Keçi sayısı da yüzde 2.6 artışla 11 milyon 205 bine yükseldi.
Toplam süt üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3.8 artarak 22 milyon 960 bin ton olarak belirlendi. Bunun yüzde 90,5'ini inek sütü, yüzde 6.6'sını koyun sütü, yüzde 2.5'ini keçi sütü ve yüzde 0.3'ünü manda sütü oluşturdu.
KÜMES HAYVANI SAYISI DÜŞTÜ
Yapağı üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 70 bin 588 ton, kıl üretimi yüzde 2.7 artarak 6 bin 162 ton ve tiftik üretimi ise yüzde 2.3 artarak 380 ton olarak gerçekleşti.
Bal üretimi yüzde 1.3 artarak 109 bin 330 ton, balmumu üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 3 bin 971 ton oldu.
İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2.6 azalarak 675'ye geriledi. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 6.7 azalarak 2 bin 62 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.6 azalarak 5 bin 890, yaş ipek kozası miktarı ise aynı dönemde yüzde 4.4 azalarak 90 ton olarak gerçekleşti.
Bu dönemde toplam kümes hayvanı sayısı yüzde 2.9 azaldı.
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